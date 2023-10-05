تكريم خريجي برنامج سفراء التكنولوجيا وطلاب التدريب الصيفي بجامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة المشاركين ببرنامج سفراء التكنولوجيا، بالإضافة إلى ٢٢٠ طالب وطالبة بمختلف الكليات لإجتيازهم برامج التدريب الصيفي للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس أحمد صلاح مدير المركز وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .



وهنأ رئيس الجامعة، خريجي برنامج سفراء التكنولوجيا، وخريجي برنامج التدريب الصيفي لنجاحهم فى اجتياز تلك البرامج التدريبية، مشيدًا بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وما يتم تقديمه من دورات تدريبية وبرامج تأهيلية لتطوير وتنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقليل الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي واحتياجات سوق العمل، مؤكداً على أن تلك البرامج التدريبية تساعد على تأهيل الخريجين لمهن المستقبل، وتوفير فرص عمل فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، ويقوم بتدريسها نخبة مدربون ومعتمدون من معهد تكنولوجيا المعلومات، مقدماً خالص الشكر لكل القائمين على العمل بمركز إبداع مصر بجامعة سوهاج على مايبذلوه من مجهودات لصالح منسوبي الجامعة.



وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أنه تم تخريج ٢٢٠ طالب وطالبة بمختلف الكليات من المشاركين فى برامج التدريب الصيفي، والذي يهدف إلى تأهيل الخريجين وتزويدهم بمجموعة من المهارات والخبرات العملية والحياتية للالتحاق بالوظائف البازغة والمستحدثة التى يتطلبها سوق العمل، إلى جانب دعم صغار رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومساعدتهم بفاعلية فى تحقيق التحول الرقمي.



ومن جانبه قال المهندس أحمد صلاح، أن برنامج سفراء التكنولوجيا شارك فيه 12 متدرب من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، ويهدف إلى إعداد مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمدربين المحترفين فى مجال البرمجيات، وذلك وفقاً لأعلى مستويات الجودة وتماشياََ مع أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث شملت التدريبات عدة تخصصات تتناسب مع طلاب كل كلية مثل؛ البرمجة، التسويق على منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات الإنترنت، الجرافيكس، النظم المدمجة، والعمارة.