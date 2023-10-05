خطوات التقديم على وظائف الخدمات الطبية بالسعودية

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن طرح 169 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وظائف الخدمات الطبية السعودية

وبحسب ما جاء في بيان الخدمات الطبية للقوات المسلحة، فأن الوظائف المطروحة لا تتطلب خبرة، في المناطق التالية "الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، خميس مشيط".

التخصصات المطلوبة في وظائف الخدمات الطبية السعودية

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف الشاغرة لديها جاءت في التخصصات التالية:"

وظائف إدارية.

وظائف مساندة.

وظائف تقنية.

وظائف فنية.

وظائف طبية.

وظائف صحية.

شروط وظائف الخدمات الطبية السعودية

وأضافت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، أن هناك عددًا من الشروط يجب توافرها في المتقدم أو المتقدمة على الوظائف الشاغرة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

رابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية السعودية

ويمكن التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة، من خلال الرابط التالي “اضغط هنــــــــــــــــــا”.

خطوات التقديم على وظائف الخدمات الطبية

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية، طريقة التسجيل بمنصة طموح للتوظيف، والتي جاءت كالتالي: