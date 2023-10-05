خلال حملة موسعة الداخلية تنفذ 82564 حكم قضائى متنوع

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (248) قضية مخدرات ، (135) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (82564)حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة،النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوىالجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية،فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (248) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (267) متهم ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,350 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (47,900 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,170 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,600 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (3,130 كيلو جرام) و كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,850 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (670 جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (402 جرام) وعدد (1398) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (135 قطعة سلاح نارى بحوزة 123 متهم) .. وذلك على

النحو التالى (9) بنادق آلية و (18) بندقية خرطوش و(7) طبنجات و (101) فرد محلى و(201) طلقة مختلفة الأعيرة و (10) خزينة متنوعة و(186) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82564) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى و (333) حكم جناية.وتنفيذ (25422) حكم حبس جزئى (4366) حكم حبس مستأنف و (41484) حكم غرامة و (10959) مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (5)متهمين إرتكبوا حادث متنوع .

و فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم، و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24334) مخالفة مرورية متنوعة،و فى مجال فحص السائقين: فحص (66) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الموادالمخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

