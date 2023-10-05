جماهير ميلان تفتح النار على  المدرب" بيولي" بسبب الجزائري "ياسين "

تسبب ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي في إحداث أزمة مع جماهير الفريق وتزايد الهجوم عليه في السوشيال وغيرها.

وجاء الهجوم بسبب تجاهل بيولي للاعب الجزائري ياسين عدلي.

كان بيولي فضّل عدم الدفع بلاعب الوسط الجزائري منذ البداية أمام بروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ورغم حصوله على وقت لعب قصير (32 دقيقة فقط)، إلّا أن النجم الأسبق لبوردو الفرنسي نجح في تقديم مستويات قوية ومنحه أحد المواقع "سوفا سكور" تقييما مميزا.

هاجمت جماهير ميلان الناشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي المدرب ستيفانو بيولي، على خلفية تفضيله الدفع باللاعب توماسو بوبيجا على حساب ياسين عدلي في خط وسط الملعب.

وطالبت جماهير النادي الإيطالي الناشطة والفعالة على السوشيال بضرورة ابعاد المدرب عن تدريب الفريق في حال ابعاده مرة ثانية الجزائري ياسين عدلي.