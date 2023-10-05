سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك اليوم الخميس 5-10-2023 أمام الجنيه

ننشر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 5 أكتوبر2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.39 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس

قبل عودة البنوك للعمل، سجل سعر الدولار استقرارًا بنك قناة السويس اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه.

بنك المصرف المتحد

بالتزامن مع اجازة 6 اكتوبر، حقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس 5 أكتوبر، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم، وصل سعر الدولار بالبنك الأهلي، اليوم الخميس 5 أكتوبر، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 5 أكتوبر، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي

ثبات في حركة البيع والشراء في سعر الدولار في البنك التجاري الدولى، حيث سجل اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.