القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم.

إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربى وذلك استمرارًا لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.





وتضمنت الزيارة جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التي تمّ تنفيذها وروعي في تصميمها إتباع أعلى معايير الجودة العالمية في مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية فضلاً عن تعظيم الإستفادة من التطور التكنولوجي المتلاحق بما يسهم في إحداث نقلة حضارية للمواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له.



كما زار الوفد مجمع الصناعات الهندسية الذي يعد من أهم الصروح بالقوات المسلحة فى مجال الدعم الفنى بما يمتلكه من منظومة عمل وأجهزة ومعدات ذات مواصفات عالمية بمختلف خطوط الإنتاج، واستمع الوفد إلى عرض تفصيلي لمهام المجمع والدور الذي يقوم به فضلًا عن آلية العمل بالمجمع.



كما قام الوفد بزيارة عدد من المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى التى شهدت تطورًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة ، وفى ختام الزيارات أعرب الملحقين العسكريين عن تقديرهم لما تبذله القوات المسلحة من جهود لتعظيم قدراتها وإمكانياتها، فضلًا عن دورها فى المساهمة فى إنجاز المشروعات التنموية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.