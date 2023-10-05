حكاية جنيه الفلاح.. أول عملة تحمل صورة شخص في مصر

دائمًا ما نجد على العملات المحلية لأي دولة بعض الرسوم أو النقوش أو الصور، التي تكون ذات دلالة أو مخزى يعبر عن البلد بطريقة أو بآخرى، فبعض العملات يكون عليها صورة لزعيم وطني أو حاكم لها، أو رسوم تعبر عن حقبة وفترة تاريخية مؤثرة في تاريخ هذه الدولة، ولكن أن تجد صورة لخادم على العملة فهذا أمر غريب ونادر الحدوث.

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في مصر، وتحديدًا عام 1926، في عهد الملك فؤاد الأول ، صدرت أول عملة مصرية تحمل صورة لشخص، وهو عم إدريس، ووقتها لم يكن هذا الشخص عالمًا أو مناضلًا ولا زعيم وطني ولا حتى سياسي معروف أو من سلالة محمد علي، بل كان مجرد خادم في حاشية الملك.

حكاية جنيه الفلاح:

وعم إدريس كان مجرد فلاح بسيط تعود أصوله إلى الأهالي الوافدين من جنوب مصر، من الأقصر على وجه التحديد، للعمل في حاشية الملك وخدمته، وعمل في خدمة الأمير فؤاد منذ طفولته كأحد أفراد الحاشية، ولم يكن حينها من المقربين له.

وشاهد إدريس في منامه أن الأمير أحمد فؤاد سيصبح ملك مصر، فذهب إليه وقص عليه حلمه، ولم يعتقد الأمير في كلامه لصعوبة تحقيقه، خاصة وأن أخيه السلطان حسين له ولي عهد، وهو ابنه الأمير كمال الدين حسين، وسيتولى.

وأكد عم إدريس الخادم له أنه شاهده في الحلم يجلس على عرش مصر في قصر عابدين، فضحك الأمير، وقال له مازحا إنه إذا حكم مصر سيضع صوره إدريس على الجنيه، لتتحول مزحته فيما بعد إلى جد، بعدما تنازل الأمير كمال الدين حسين عن عرش مصر وتوفي السلطان والده.

ووجد الأمير فؤاد نفسه حاكمًا لمصر، ونفذ وعده ووضع صورة عم إدريس على عملة مصر في ذلك الوقت وكانت من فئة الجنيه، تكريمًا له لأنه كان صاحب البشرى التي تنبأت بحكمه وجلوسه على عرش مصر، وحمل هذا الجنيه على أحد وجهيه صورة لوجه إدريس، بينما حمل الوجه الآخر صورة لجامع المنصور قلاوون، وأطلق عامة الشعب آنذاك على هذا الجنيه، جنيه الفلاح.