سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الخميس بالتزامن مع إجازة انتصارات أكتوبر

سعر الدولار.. حالة من الثبات والاستقرار السعري شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري خلال التداولات المصرفية الصباحية اليوم الخميس في ماكينات الـATM، بالتزامن مع إجازة انتصارات حرب أكتوبر، حيث من المقرر أن تستانف البنوك العمل يوم الأحد 8 أكتوبر بعد إجازة 6 اكتوبر والعطلة الأسبوعية.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الخميس، حرصا منها على تقديم خدماتها السعرية والمصرفية بشكل سريع وحصري لمتابعيها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الخميس

الدولار

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الخميس

قبل عودة البنوك للعمل، سجل سعر الدولار استقرارًا بنك قناة السويس اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، قيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه.

بنك المصرف المتحد

بالتزامن مع اجازة 6 اكتوبر، حقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس 5 أكتوبر، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم، وصل سعر الدولار بالبنك الأهلي، اليوم الخميس 5 أكتوبر، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 5 أكتوبر، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي

ثبات في حركة البيع والشراء في سعر الدولار في البنك التجاري الدولى، حيث سجل اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.