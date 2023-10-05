إصابة شخص بحروق أثناء قيامه بإشعال النيران بفرن بلدي بأخميم

أصيب عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج بحروق نارية متفرقة بالجسم أثناء قيامه بإشعال النيران بفرن بلدي لإعداد الخبز بالمنزل إمتدت النيران لملابسه مما أدي لحدوث إصابته وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد . ن . ع . م" 36 لا يعمل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحروق نارية متفرقة بأنحاء الجسم .

بالإنتقال والفحص وسؤال كل من : والده "ناصر . ع . م . ر" 62 سنة مزارع ووالدته "شربات . ف . ع . ح" 61 سنة ربة منزل - ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجلهما المذكور بإشعال النيران بفرن بلدي لإعداد الخبز بالمنزل إمتدت النيران لملابسه مما أدي لحدوث إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .