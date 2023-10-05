بيان رسمي.. الاتحاد القطري يُدعم السعودية لإستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تقديم دعمه الكامل للملكة العربية السعودية لإستضافة بطولة كأس العالم نسخة 2034، وذلك بعدما أعلنت السعودية أمس الأربعاء عن نيتها في تقديم ملف إستضافة نسخة 2034.

وأعلن الاتحاد القطري في بيان رسمي له دعمه للسعودية وإستعداده لتقديم كافة الخبرات التي تم إكتسابها في تنظيم مونديال 2022.

بيان الاتحاد القطري لكرة القدم الداعم للسعودية

"يرحب الاتحاد القطري لكرة القدم بعزم السعودية الشقيقة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034".

"ويعرب الاتحاد عن ثقته بأن المملكة ستقدم في حال فوزها بالاستضافة نسخة مبهرة تعكس الإمكانيات المتميزة التي تحظى بها والوجه المشرق للمنطقة".

واختتم البيان "يؤكد الاتحاد القطري استعداده لمشاركة الخبرات التي اكتسبها في تنظيم مونديال 2022 مع الأشقاء في السعودية وتقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح البطولة".

الاتحاد القطري لكرة القدم

السعودية والصين وأستراليا في ملف مشترك لإستضافة كأس العالم

علمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصادر سعودية خاصة أن استضافة كأس العالم 2034 سيكون بملف مشترك بين دول السعودية والصين وأستراليا، نظرًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين الدول.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ الوفد أن الصين نجحت خلال الألفية الميلادية الثالثة في إستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية في كرة السلة وألعاب القوى مرورا بالفورمولا واحد والألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، ولا ينقصها سوى استضافة كأس العالم في كرة القدم وهو ما تعمل عليه وفقًا لخطط الدولة في استمرار التطور.

وأكمل المصدر أن دولة أستراليا استضافت النسخة الأخيره من كأس العالم للسيدات 2023، كما تمتلك مجموعة كبيرة من الملاعب الجاهزة لإستضافة المونديال في ملف مشترك بجانب السعودية والصين.

وتوجد علاقة طيبة بين دولتي السعودية والصين بتوقيع 34 اتفاقية استثمارية في عام 2022، بينما قال تيم واتس وزير الشئون الخارجية الأستراليا أن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، وتبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات ثنائية الاتجاه 3.3 مليار دولار أسترالي.