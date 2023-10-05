الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة الكويتية

أسواق الذهب في الكويت
أسواق الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت.. ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في اسواق الصاغة بـ الكويت، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار، بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات التوظيف الرئيسية .

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوف الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في اسواق الصاغة بالكويت، حرصا من الوفد على تقديم خدماتها السعرية بشكل لحظي على مدار الـ 24 ساعة من المواصلة الاخبارية المستمرة، وجاءت لااسعار على النحو الاتي:

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أسعار الذهب اليوم الخميس في الكويت 

الذهب

 

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 215.24 درهم للجرام ما يعادل 58.61 دولار، من سعر أمس البالغ  214.72 درهم للجرام.

 

وارتفع سعر الذهب عيار 22 إلى 197.30 درهم للجرام ما يعادل 53.72 دولار، من سعر 196.83 درهم للجرم.

 

وسجل الذهب عيار 21 نحو 188.34 درهم للجرام ما يعادل 51.28 دولار، مرتفعاً من سعر 187.88 درهم للجرام.

 

ونما سعر الذهب عيار 18 إلى 161.43 درهم للجرام ما يعادل 43.96 دولار، من سعر 161.04 درهم للجرام.

 

وزاد  سعر الذهب عيار 14 إلى 125.56 درهم للجرام ما يعادل 34.19 دولار، من سعر 125.25 درهم للجرام.

 

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 6694 درهماً ما يعادل 1823 دولاراً، وسجل الجنيه الذهب سعر 1507 درهماً ما يعادل 410.26 دولار، كما سجل كيلو الذهب سعر 215.237 درهم ما يعادل 85.608 دولار.

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