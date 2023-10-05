سعر الذهب صباح اليوم الخميس بعد آخر ارتفاع له في أسواق الصاغة

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية، بالتزامن مع آخر ارتفاع شهده الذهب في جميع الأعيرة، وسجلت سعر الأوقية عالميا اليوم الخميس، ثباتًا نحو 1822 دولارًا أمريكيًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية+" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة" حرصًا من الوفد على تقديم خدماتها السعرية بشكل لحظي على مدار الـ 24 ساعة من المواصلة الاخبارية المستمرة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الخميس

الذهب

بعد آخر ارتفاع، حقق سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الخميس 5 أكتوبر، نحو مبلغ 2469 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 5 أكتوبر نحو 2155 جنيهًا، بعد آخر ارتفاع.

ثبات في سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 5 أكتوبر، حيث سجل قيمة 1847 جنيهًا.

شهد سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس 5 أكتوبر، استقرارًا ملحوظًا نحو 17240 جنيهًا.

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، ثباتًا نحو 1822 دولارًا أمريكيًا.