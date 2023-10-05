موعد مباراة روما وسيرفيتي السويسري بالدوري الأوروبي والقناة الناقلة

يلتقي فريق روما الإيطالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو مساء اليوم الخميس، بفريق سيرفيتي السويسري، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب الأوليمبيكو.

موعد مباراة روما وسيرفيتي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة روما وسيرفتي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة روما ضد سيرفيتي عبر قناة beIN SPORTS 2 HD وذلك بتعليق خليل البلوشي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

وست هام يونايتد أمام فرايبورج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

ريال بيتيس أمام سبارتا براج، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

أريس ليماسول أمام جلاسكو رينجرز، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1.

أتلانتا أمام سبورتينج لشبونة، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 4.

برايتون أمام مارسيليا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

أياكس أمستردام أمام أيك أثينا، وتنطلق الساعة 07:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 5.

روما أمام سيرفيت، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

سلافيا براج ضد شيريف تيراسيول، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

ليفربول أمام سانت جيلواز، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

تولوز أمام لاسك لينز، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD.

بايرن ليفركوزن ضد مولده، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة BeIN Sports 1 Extra.

فياريال أمام رين، وتنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.