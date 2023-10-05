مشروعك ينفذ 207 مشروع و 1.6 مليون فرصة عمل بقروض 27 مليار جنيه

قالت وزارة التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نجح منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023 الماضي، في تنفيذ ٢٠٧,٥ ألف مشروع بقروض بلغت حوالي ٢٧,١ مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من ١,٦ مليون فرصة عمل، مؤكدة أن برنامج "مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير التنمية المحلية، هشام آمنة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وإنخفاض نسبة المخاطرة فيها بالإضافة الى دورها تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى سبتمبر ٢٠٢٣ حيث بلغ حوالي ٢٣,١ ألف مشروع بتكلفة تجاوزت ٢,٩ مليار جنيه وفرت خلالها أكثر من ١٦٠ ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بـ٢٢ ألف مشروع بقروض حوالي ٣ مليار جنيه وفرت ١٥٨ ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة ب١٨,٩ ألف مشروع بقروض ١,٧ مليار جنيه وفرت حوالي ١٠٤ ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية ١٦,٨ ألف مشروع بقروض حوالي ٢ مليار جنيه وفرت أكثر من ١٠٩ ألف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ١٦,٣ ألف مشروع بقروض حوالي ٢,٦ مليار جنيه،وفرت بها ١٣٧,٤ ألف فرصة عمل،.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن "مشروعك" يأتي تفعيلاً لمبادرة السيسي والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلي أن الهدف الأساسي من برنامج "مشروعك" دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها، مشيراً إلى لجان التيسير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم تتولى حل أى مشاكل إدارية، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك بالمحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.