وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ جنوب سيناء لمتابعة آخر مستجدات المشروعات التنموية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

استعرض وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة العديد من الفاعليات والمؤتمرات التي ستعقد على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، والاطمئنان على توفير كافة التجهيزات اللازمة للخروج بصورة مشرفة واستكمال النجاحات التي حققتها المحافظة بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص، خلال المؤتمرات الدولية التي استضافتها خلال الفترة الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وسانت كاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء، والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي المحافظة في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات الطرح للمشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بجميع مدن المحافظة، بالإضافة الى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.