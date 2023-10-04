الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مُديرًا ومُعلمي مدرسة جنوبي الضفة الغربية

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مُديرًا ومُعلمي مدرسة أساسية مُختلطة في مُحافظة (الخليل) الواقعة جنوبي الضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال احتجزت لمدة ساعة ونصف الساعة مدير مدرسة "شعب البطم" وعددًا من معلمي المدرسة على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قرية "التوانة" شرق يطا، وفتشت سياراتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية .

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت - أمس الأول وصول المُعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة في المحافظة المذكورة.

إسرائيل تسببت في تهجير 13 أسرة فلسطينية

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، في هذا السياق، إلى أن إسرائيل تسببت في تهجير 13 أسرة فلسطينية، تضم 84 فردًا بينهم 44 طفلا، من مسافر يطا، جنوب الخليل، منذ مطلع يوليو 2023، لافتا أن القيود المتزايدة التي تفرضها قوات الاحتلال على تنقل الأسر في مسافر يطا، هي السبب الرئيسي وراء تهجيرها.

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، معتبرةً ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحملت المنظمة في بيان لها الليلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.