السيطرة على حريق شقة سكنية في الحوامدية

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعقار في منطقة الحوامدية.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مكثفة لمطاردة تكاتك تسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن التضرر من قيام بعض قائدي السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائري "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدي لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

وأسفرت جهودها عن (سحب 39 رخصة متنوعة – ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة – 75 مخالفة انتظار خاطئ - 2 مخالفة سير عكس الاتجاه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

إيداع الأطفال ضحايا التسول في بولاق الدكرور إحدى دور الرعاية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإيداع الأطفال القصر ضحايا التسول على يد عاطل في بولاق الدكرور، إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث ، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

إصابة 4 مواطنين في مشاجرة نشبت بين عائلتين

أصيب 4 مواطنين فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة الجمل بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.