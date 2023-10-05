أوكرانيا تعلن اعتراض 24 مسيرة روسية أُطلقت ليلًا

أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني صباح اليوم الخميس اعتراض 24 مسيرة روسية من طراز "شاهد" من أصل 29 مسيرة أطلقتها روسيا أمس في مهمات قتالية فوق سماء أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن القوات الجوية قولها - في بيان صحفي - "إن الجيش الروسي أطلق مسيرات من طراز "شاهد" على أوكرانيا من الاتجاه الجنوبي وبالتحديد من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وكان عددها في الإجمالي 29 طائرة دون طيار".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 131/136 فوق مناطق أوديسا وميكوليف وكيروفوهراد من قبل وحدات القوات الجوية الأوكرانية بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي".

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حكومته تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مع اقتراب فصل الشتاء.

وكتب زيلينكسي على حسابه على موقع "إكس" أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي اليوم الأربعاء ، إن حكومته تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مع اقتراب فصل الشتاء.

وكتب زيلينكسي على حسابه على موقع "إكس" أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

ومن المفترض أن يسفر هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عن نتائج جيدة بالنسبة لأوكرانيا".

وفي الشتاء الماضي، استهدفت القوات الروسية البنية التحتية في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والغاز في وقت كانت فيه التدفئة ضرورية.

ويمكن أن تعمل المزيد من أنظمة الدفاع الجوي على منع حدوث ذلك مرة أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: