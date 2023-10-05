تعرف على الحالة المرورية بالجيزة

شهدت شوارع والميادين الرئيسية بالجيزة اليوم ،سيولة مرورية فى حركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية لتحقيق الانسياب المروري .



كما ظهر إستقرار فى الحركة المرورية بشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقى والجيزة وانتظام الحالة المرورية بمحور ٢٦ يوليو في المتجه من المهندسين إلى أكتوبر والاتجاة الآخر.



وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتناشد المرور قائدي المركبات الالتزام بالقواعد المرورية والتزام بالحارة المرورية واتباع رجل المرور والالتزام بالسرعة المكررة وربط حزام الأمان وعدم التحدث في المحمول أثناء القيادة حتى لا تتعرض للمخالفات.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:



1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.



2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.



3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا