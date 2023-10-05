مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بالصف، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين أسفر الحادث عن وفاة شخصين ونقلوا إلى المشرحة فيما نتج عن الحادث إصابة 8 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.