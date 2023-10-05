حالة الطقس| مناطق سقوط الأمطار في مصر

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

تكاثر السحب

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تأثر محافظة مطروح بالسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق.

الطقس السائد مائل للحرارة

وذكرت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار خفيفة

وأوضحت الهيئة، هناك سقوط الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20% تقريبا» على القاهرة الكبرى.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 24

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة