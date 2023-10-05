الدكتورة دينا هويدي: طابع الأنشطة فى العريش هذا العام يحمل فكراً تراثياً

خلال جلسة تعريفية بالملتقى الـ13

أكدت الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى الـ13، سعادتها بوجودها على أرض الفيروز التى تعشقها على الصعيد الشخصي، وأشادت بإدارة المرأة وزملاء العمل والمدربين، موجهة الشكر إلى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبد الله، على حُسن الاستقبال ووجوده على رأس العمل وتسهيل الصعاب وحل أى معوقات، كما وجهت الشكر إلى أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التعريفية للملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وأشار إلى أن الملتقى الثقافي هو الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ويهدف إلى دمج الفتيات من المحافظات الحدودية مع نظرائهن من المحافظات غير الحدودية ليكن نسيجاً واحدًا أى أننا جميعاً نمثل خريطة مصر.

وأشارت إلى أن طابع الأنشطة فى العريش هذا العام مختلف، إذ يحمل فكراً تراثياً، إذ نريد أن نلقي الضوء على التراث والفكر والثقافة ، لنقول إن لديه انفتاحاً على الثقافات الأخرى أيضًا.

واستعرضت الدكتورة دينا هويدي برنامج الملتقى الذي بدأ من الرابع من أكتوبر ويستمر حتى 13 أكتوبر 2023.

وكشفت "هويدى" عن سعادتها بمشاركة جمعية لذوى الهمم فى الملتقى، موضحة أنهم سيكونون ضمن دائرة الدعم.

وأشارت هويدي إلى أن الملتقى يقدم 10 ورش إبداعية منها 7 ورش فنية للتدريب على الحرف اليدوية البيئية التراثية الممثلة في الجلود الطبيعية، الخيامية، التفصيل والتطريز السيناوي، الحلي والمشغولات التراثية السيناوية، وكذلك الحرف المعاصرة كإعادة التدوير، المكرمية والإكسسوارات.



واوضحت أن برنامج وفعاليات المؤتمر تتضمن نشاطاً رياضياً للفتيات من المحافظات الحدودية ، والمشاركة بالاحتفال بنصر أكتوبر بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ذكرى انتصارات أكتوبر. ذلك الى جانب احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر.



وقدمت هريدي الشكر والتقدير إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، ورئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني والمخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، والصحفيين والإعلاميين على دورهم فى أبرز دور الملتقى، فى الحفاظ على التراث والهوية المصرية.



وانطلقت أمس في أرض السلام سيناء الحبيبة، وفى شهر الانتصارات أكتوبر العظيم فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بجلسة تعريفية عن الملتقى الثالث عشر الذي يأتي ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.



يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلا ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.



ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، ما يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

يعمل المشروع أيضًا على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.





وتابعت هويدي ان هناك العديد من الفعاليات والتي تتناول أهمية العمل التطوعي، وندوات ثقافية هدقها مناقشة الإرث الثقافي في الأزياء المصرية للمدن والمحافظات الحدودية، إلى جانب ندوة حول دوائر الدعم النفسي. وندوات عملية حول المطبخ التراثي ، وعمل مسابقات حول أهم وأبرز وأجود الطبخات التراثية .



وأكدت هويدي أن الملتقى يواكب مجريات العصر في مجالات الإبداع، ويقدم ورشاً في مجالات كتابة القصة القصيرة والرواية الي جانب كتابة السيناريو وتقديم افلام الموبايل.

أهل مصر

يذكر أن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.