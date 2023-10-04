إسعاد يونس وأنغام ومنى زكي وكريم عبدالعزيز في إحتفالية نصر أكتوبر (صور)

شارك عدد كبير من نجوم الفن والفناء في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر

وحضر احتفالية ذكرى نصر أكتوبر، عدد كبير من النجوم، ومنهم:" منى زكي، كريم عبدالعزيز، إسعاد يونس، نجوى إبراهيم، آسر ياسين، طه دسوقي، محمود العسيلي، أكرم حسني، الطفل عمر شريف، خالد النبوي، أنغام، أحمد سعد، محمد فؤاد، محمد حماقي.

إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر

احتفالية ذكرى نصر أكتوبر

ومن ناحيتها قالت النجمة منى ذكي في احتفالية الذكرى الـ 50 على إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة:" يوم العبور التاريخ اتكتب من أول وجديد ومكانش حد في العالم مصدق إننا نقدر علشان ميعرفوش السر.. سر دعوة أم وأب من القلب وسر الله أكبر وعقيدة قتالية لجيش بيقول يا النصر يا الشهادة، الشعب المصري ملوش كتالوج ميقبلش يعيش محتل في أرضه متهني وده مش كلام إنشا ده التاريخ اللي بيقول ".

إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر

وقال كريم عبد العزيز: "الجيش وقف معنا وحمى مصر وقت الثورة والشعب اللي كان نايم يحلم لبكره صحى على كابوس وجيشنا تدخل ووقف بطل وحط روحه على كفنه وقال اللي هيقرب من مصر هشيله من فوق وش الأرض.

وقالت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، خلال كلمتها:" كنت أهم شخص في هذا اليوم في الإذاعة، ويوم 6 أكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الضهر، اتقال بيان عسكري قلب الدنيا ورج المبنى ورج مصر كلها زلزال سعيد وزلزال من الفرحة والزغاريد، وأنا كنت أهم واحدة في الإذاعة اليوم ده، مش لأني مذيعة مهمة ومخضرمة ولا هقرأ بيان عسكري، لأني كنت مرمطون الإذاعة بيعلموا فيا اللي هما عاوزينه، اطلعي وانزلي ".

إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر

وأضافت إسعاد يونس، استوديو الموسيقى والغناء، كان مليئًا بالفنانين والمطربين، مثل عبد الحليم حافظ وشادية وصلاح جاهين والأبنودي، متابعة: كانت هناك حالة زخم عظيم ورهيب، والفن اللي طلع منهم في الكام ساعة وفضل عايش لحد النهارده مش وليد اللحظة.. ولكن هما كانوا مستنيين طول الست سنين حلم وعايشين على أمل والأعمال الفنية بتتكون جوه نفسهم.. علشان كده خرجوها بالسرعة والإنجاز ده والعظمة دي.. والناس دي عمرها ما سلمت ولا يئست.

ووصفت إسعاد يونس الجيش والشعب بأنهما مثل العاشق والمعشوق، قائلة: كلنا جوه بعض ولاد بعض وأحفاد بعض وأعمام بعض.. استحالة يصدقوا أن فيه يأس ممكن يحصل وطول الوقت كان فيه أمل علشان كده الأعمال دي طلعت بالنجاح ده.

كما شارك النجمان أنغام وأحمد سعد إحتفالية الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر

وغنت أنغام أغنية جديدة، تقول كلماتها: التاريخ بيقول إن محدش لي حاجة ولا عاش ولا كان اللى هيكسر شوكة بلدى مصر حرة وقوية واللى يحاول يهدمها الشعب اللى عمره ما قصر في حقه بلده.

إحتفالية ذكرى نصر أكتوبر

كما قدم أحمد سعد أغنية في احتفالية 6 أكتوبر، وجاءت كلماتها كالتالي: “عدينا كلهم بصوا علينا وبقينا يضربوا الأمثال بيننا فعلينا مصر شيلناها في عينيا وانتصرنا في ست ساعات ”.