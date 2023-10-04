أمل عبد الله خلال الملتقى الثقافي الـ13 : أرض سيناء مازالت بكراً

قدّم رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبد الله، الشكر والتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين والمدربين خلال فعاليات الجلسة التعريفية للملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وأشار إلى أن الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة كبير ، والهدف منه أكبر مما نتخيل.

وأوضح أن أرض سيناء مازالت بكراً حتى الآن، مشيرًا إلى أن البنات الموجودات فى الملتقى تحتجن إلى من يستخرج منهن العادات والتقاليد ونستمع إلى كلامهن عبر المدربين وكيف يعيشون وبيفكروا الزاى، لأنهن نواة صغيرة ستنتقل إلى محافظاتهن.

كما قدم الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية التى اولت اهتماما كبيرا بسيناء أرض البطولات وإلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، ورئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني ود. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى والمخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر.



فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة

وانطلقت مساء اليوم في أرض السلام سيناء الحبيبة، وفى شهر الانتصارات أكتوبر العظيم فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بجلسة تعريفية عن الملتقى الثالث عشر الذي يأتي ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.



يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلا ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.



ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، ما يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

يعمل المشروع أيضًا على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.