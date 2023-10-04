القبض على المتهم الرابع من عصابة ترويج المخدرات في كفر الشيخ

تمكن رجال مباحث قسم شرطة دسوق من القبض على المتهم الرابع ضمن تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة يتزعمهم المتهم الرئيسي بقتل طالب خلال جلوسه بمقهى على كورنيش النيل فرع رشيد بعيار ناري.

وكشفت عملية الضبط عن المتهم الرابع أنه في العقد الثالث من العمر، ويقيم بحي الكشلة وذلك عقب ثبوت التحريات وجود متهم رابع ضمن التشكيل العصابي المتخصص في الإتجار بالمواد المخدرة المسؤول زعيمهم عن قتل الطالب أيمن ياسر عبداللطيف، 16 عامًا، على كورنيش النيل في مدينة دسوق.

وكانت نيابة دسوق باشرت تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة بسراي النيابة الكلية بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وإحراز الأسلحة النارية، وارتكاب أحدهم قتل الطالب فيما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعدما القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع مديريتي أمن الشرقية، والإسكندرية القبض على المتهمين الثلاثة بعد هروبهم عقب ارتكاب أحدهم واقعة قتل طالب دسوق وذلك بعد تحديد مخبأهم في محافظتي الشرقية والإسكندرية.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بتلقي قسم شرطة بندر دسوق بلاغًا من مستشفى خاص كائن بمدينة دسوق بوصول الطالب أ.ي.ع. 16 عامًا، ويقيم بدائرة القسم، مصابًا بعيار نارى بالرقبة وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم المطل على كورنيش النيل.

تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، وتوفى أثناء تلقيه العلاج هناك.

شُكل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ ترأسه العميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، ضم المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، والرائد أحمد النجار، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، لضبط الجناة والمتهمين في الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة يضم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية فيما أنضم إليه متهم رابع في الإتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أن المتهمين الثلاثة هم إ.ي.ع. في العقد الثالث من العمر، ويقيم بمنطقة حي الكشلة دائرة قسم شرطة بندر دسوق، وشقيقه «ه»، في العقد الثالث من العمر، ع.ت.ح. في العقد الثاني من العمر، ويقيمان بنفس عنوان الأول، وانضم إليهم المتهم الرابع المذكور.

وكشفت التحريات أنه حال تواجد المتهمين بإحدى القوارب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل أطلق أحدهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم ما أدى إلى إصابة الطالب المجنى عليه ووفاته متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات حدد رجال الأمن مكان اختبائهم الأول بمساكن مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، والثاني والثالث في مكانين مختلفين بمحافظة الإسكندرية، والرابع بمدينة دسوق.

جرى ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية «المستخدمة فـي الواقعة»، و2 خزينة بندقية خرطوش، وطبنجة مطموسة الأرقام، وعدد من الطلقات النارية عبارة عن 36 طلقة تستخدم في السلاح الآلي، و30 طلقة تستخدم في السلاح طبنجة، و3 اسطوانات من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإطلاق أحدهم الأعيرة النارية تجاه المواطنين بغرض إرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامي فـي الإتجار بالمواد المخدرة داخل نهر النيل.

حُرر بذلك المحضر رقم 3335 لسنة 2023 إداري قسم شرطة بندر دسوق وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبس التشكيل 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.