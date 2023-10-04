عملية لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" اليوم

قرر الفريق الطبي والجراحي المتخصص في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي السعودى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" اليوم الخميس .

تأتى العمليه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يتم اجراء العمليه فى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريحات صحفيه أن التوأم قدما من مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا عبر طائرة الإخلاء الطبي لمدينة الرياض فى 23 أغسطس و تم إجراء فحوصات طبية متعددة .

يبلغ التوأم من العمر عامان ووزنهما 13.5 كجم وأظهرت الفحوصات أنهما يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه ، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

وأشار ألى أن العملية تستغرق قرابة 16 ساعة وتجرى على 9 مراحل، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، حيث تعد هذه الحالة الثانية من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة بدأ في عام 1990 واستطاع خلال 33 عاما أن يتابع 133 حالة من 24 دولة وتم فصل 58 حالة بنجاح وتعد هذه الحالة رقم 59 .