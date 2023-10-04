أشرف المشرحاني: فرحان وسعيد لإقامة الملتقى الثقافي الـ13 على أرض البطولات والتضحيات

رحب أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء،

بالحضور خلال فعاليات الجلسة التعريفية للملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

واضاف أنه فرحان وسعيد لإقامة الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة على أرض سيناء أرض البطولات أرض التضحيات .

وقدم التحية إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، ورئيس هيئة قصور الثقافة عمرو البسيوني ود. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى والمخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر.



وتمنى أن يتم إقامة فعاليات ثقافية وفنية وورش غير عادية على أرض الفيروز، نقدر نفيد فيها أولادنا أولاد المحافظات الحدودية وان يستفيدوا من خلال وجودهم فى العريش من هذا المحفل الثقافي لتعرفوا على ثقافة أرض الفيروز ويكتسبوا ثقافات وخبرات من خلال تنفيذ الورش المتعددة، وأيضًا صنعة يستطيعون أن يتكسبوا منها فى المستقبل.

وانطلقت مساء اليوم في أرض السلام سيناء الحبيبة، وفى شهر الانتصارات أكتوبر العظيم فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بجلسة تعريفية عن الملتقى الثالث عشر الذي يأتي ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.



يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلاً ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، ما يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

يعمل المشروع أيضًا على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها