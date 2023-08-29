ديربي جدة.. تحديد موعد مباراة الأهلي والاتحاد

حددت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد مباراة الأهلي والاتحاد، المقرر ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

وأعلنت لجنة المسابقات إقامة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يوم 6 أكتوبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في تمام الساعة التاسعة مساءً وفقًا لما كشف عنه بيان الرابطة، الثلاثاء.

كما أعلنت لجنة المسابقات موعد مباراة الكلاسيكو بين النصر والأهلي ستكون على ملعب الأول بارك في الـ22 من سبتمبر المقبل ضمن الجولة السابعة.

ويستضيف الهلال نظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الـ29 من الشهر ذاته لحساب الجولة الثامنة، ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال في لقاء الكلاسيكو الذي يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي في الرياض 27 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الـ11.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات برصيد 12 نقطة ويليه الهلال في المركز الثاني بفارق نقطتين، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بتسع نقاط وفي حال فوزه على الطائي سيتقاسم الصدارة مع الاتحاد.