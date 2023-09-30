الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتفاق بالدوري السعودي

سيطر التعادل السلبي على مباراة الأهلي والاتفاق التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة وأهدرا الكثير من الفرص على كلٍّ المرميين أبرزها هدف الأهلي الملغي بأقدام فيرمينو بسبب التسلل.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكونًا من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد.

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد.

الوسط الهجومي: رياض محرز - غابري فيجا - سانت ماكسيميان.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

بينما بدأ الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: باولو فيكتور.

الدفاع: رادحي وتيسيران وجاك هيندري والخطيب.

الوسط: جوردان هندرسون وفينالدوم وهزازي.

الهجوم: روبين كوايسون وديمتري جاراي وموسي ديمبلي.

يحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك نادي الأهلي 16 نقطة في المركز السادس بالترتيب.

انفرد النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق أهلي جدة السعودي برقم مميز في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 8 جولات من البطولة حتى الآن.

أصبح رياض محرز أكثر لاعب في الدوري صناعة للفرص في البطولة بعدما وصل إلى صناعة 30 فرصة متاحة للتسجيل، أكثر من أي لاعب آخر بالدوري.