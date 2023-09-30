الاتفاق بالقوة الضاربة أمام الأهلي في الدوري السعودي

أعلن المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة النادي الأهلي على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة، من منافسات دوري روشن للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الاتفاق لمواجهة الأهلي بدوري روشن

ويقود النجم الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون تشكيل الاتفاق لمواجهة الأهلي ويجاوره فينالدوم في خط الوسط، خلف المهاجم الفرنسي موسي ديمبلي، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تشهد وجود الـ8 أجانب في الفرسان لخوض اللقاء ضد الراقي.

وضم تشكيل الاتفاق لمواجهة الأهلي كل من:-

في حراسة المرمى: باولو فيكتور.

في خط الدفاع: رادحي وتيسيران وجاك هيندري والخطيب.

في خط الوسط: جوردان هندرسون وفينالدوم وهزازي.

في خط الهجوم: روبين كوايسون وديمتري جاراي وموسي ديمبلي.

يحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك نادي الأهلي 15 نقطة في المركز السادس بالترتيب، في لقاء تاريخي ومهم للغاية بالنسبة للفريقين.