الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "عقبالك يا قلبي" يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم عقبالك يا قلبي
فيلم عقبالك يا قلبي

كشف الفنان علي الطيب عن مشاركة فيلمه القصير "عقبالك يا قلبي" ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

نشر علي الطيب صورة من الفيلم على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وعلق قائلاً: "تم الإعلان عن العرض العالمي الأول للفيلم القصير عقبالك يا قلبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

فيلم عقبالك يا قلبي 

أضاف علي الطيب: "يشهد الفيلم الروائي القصير عقبالك يا قلبي للمخرجة شيرين مجدي دياب ضمن فعاليات النسخة الـ45 من مهرجان القاهرة ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة".

 

أحداث فيلم عقبالك يا قلبي 

تابع علي الطيب: "تدور أحداث الفيلم حول عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد وبينما يقوم بتوصيل أحد الشحنات تخرج الأمور فجأة عن السيطرة".

 

فيلم عقبالك يا قلبي 

فيلم "عقبالك يا قلبي" من بطولة علي الطيب، ولاء الشريف، ومن تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب.

مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن علي الطيب شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "تحت الوصاية" مع منى زكي، وأحمد خالد صالح، ودياب وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير.

فيلم عقبالك يا قلبي 

كما شارك في مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، ندى موسى، مريم الخشت وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد العدل.

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