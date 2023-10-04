منى زكي في الندوة التثقيفية: يوم العبور كتب فيه الشعب التاريخ من جديد

قالت الفنانة منى زكي، إن يوم العبور كتب التاريخ من جديد، مشيرة إلى أن السر وراء انتصار أكتوبر، عقيدة الجيش المصري وهي "إما النصر أو الشهادة".

وأضافت منى زكى خلال حديثها، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": "الشعب المصري مالوش كتالوج وميقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني وده مش كلام إنشاء ده التاريخ اللي بيقول كدا".

تعزيز الوعي بالفن

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب الدكتورة مها شهبة، صانعة أفلام وثائقية وأستاذ إعلام، لعمل منصة رقمية تجمع بداخلها جميع وثائق حرب أكتوبر 1973 من صور وفيديوهات بالصوت والصورة وشهادات وجوابات المحاربين ومن ثم تتطور ويكون بها ألعاب فيديو للحرب حتي تجذب فئة أخرى من الشباب.

وقال "السيسي" خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكري الـ 50 لنصر أكتوبر، "أي حاجة ممكن تتعمل من أجل وعينا ووعي شبابنا ووعي أمتنا يستمر .. فاحنا مستعدين نعمل اي حاجة".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر عملت على بناء قدراتها لاستكمال مهمتها، واستعادة أرضها، وهو ما تحقق في انتصار أكتوبر 1973.

وتابع“لو عشت الحالة من 67 لـ 73 هتعرف أن مصر مش انتصرت هي قفزت، لأنه عندما يكون هناك طرفين متساويين، فإن الحالة المعنوية للمنتصر تختلف عن المنهزم”.

القوى العربية بعد نكسة 67 كانت منهزمة:

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: " القوى العربية بعد نكسة 67 كانت منهزمة، لافتًا إلى أنه حدث تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيش المصري.