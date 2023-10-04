كريم عبدالعزيز: يناير 2011 اتخطفت وبقينا فى كابوس بس جيشنا خلصنا وحمانا

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه مرت علينا سنوات ونحن نعيش في سلام نبني في بلدنا ونربي في أولادنا حتى يناير 2011، حينما نزل الشعب المصري للميادين بمطالب مشروعة وبسيطة، و"الجيش وقف معاها وحماها بس للأسف الصورة اتخطفت".

وتابع عبدالعزيز خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب اللي كان نايم يحلم ببكرة صحي على كابوس، والجيش تدخل وخلصنا ووقف وقفة بطل، وقال اللي هيقرب من مصر أنا هشيله من على وش الأرض.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب الدكتورة مها شهبة، صانعة أفلام وثائقية وأستاذ إعلام، لعمل منصة رقمية تجمع بداخلها جميع وثائق حرب أكتوبر 1973 من صور وفيديوهات بالصوت والصورة وشهادات وجوابات المحاربين ومن ثم تتطور ويكون بها ألعاب فيديو للحرب حتي تجذب فئة أخرى من الشباب.

وقال "السيسي" خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكري الـ 50 لنصر أكتوبر، "أي حاجة ممكن تتعمل من أجل وعينا ووعي شبابنا ووعي أمتنا يستمر .. فاحنا مستعدين نعمل اي حاجة".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر عملت على بناء قدراتها لاستكمال مهمتها، واستعادة أرضها، وهو ما تحقق في انتصار أكتوبر 1973.

وتابع“لو عشت الحالة من 67 لـ 73 هتعرف أن مصر مش انتصرت هي قفزت، لأنه عندما يكون هناك طرفين متساويين، فإن الحالة المعنوية للمنتصر تختلف عن المنهزم”.

القوى العربية بعد نكسة 67 كانت منهزمة:

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: " القوى العربية بعد نكسة 67 كانت منهزمة، لافتًا إلى أنه حدث تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيش المصري.