اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الواجب الوطني ورغبة الوفديين وراء خوضي السباق الرئاسي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الواجب الوطني ورغبة الوفديين وراء خوضي السباق الرئاسي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ملف كامل في اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبرالمجيدة

د. وجدي زين الدين يكتب: سحقا لدعاة تشويه السباق الرئاسي

رئيس الوفد: اليوم البداية الحقيقية للعمل الجاد من أجل غد مشرق لمصر والمصريين

المصريون يسطرون عبورًا جديدًا يرسم مستقبل الوطن خلال السنوات المقبلة

أنظار العالم تترقب ما يحدث في القاهرة من تجسيد حقيقي للديموقراطية