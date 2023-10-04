قصور الثقافة تطلق الجلسة التعريفية بالملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بشمال سيناء

انطلقت قبل قيل، في أرض السلام سيناء الحبيبة، وفى شهر الانتصارات أكتوبر العظيم، فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.



بدأت الفعاليات بجلسة تعريفية عن الملتقى الثالث عشر الذي يأتي ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.



يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلا ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.



ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، ما يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

يعمل المشروع أيضًا على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

من ناحيته، قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الملتقى يأتي استمراراً للفعاليات المنفذة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الشاملة، برعاية ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وضمن برامج العدالة الثقافية المعنية بتنمية وتطوير مهارات الفتيات والسيدات المصريات من سكان المحافظات الحدودية وذلك في إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية وخاصة في سيناء.

وأضاف "البسيوني" أن الملتقى يقام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، خاصة بعد عودة الأمن للمحافظة، مؤكدا أنه يعد بمثابة منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات والتفاعل من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة.

