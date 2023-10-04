الندوة التثقيقية | السيسي يرفض السير أمام أحد المحاضرين.. أستاذي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجه إلى اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، بعد انتهاء كلمته خلال الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، لمصافحته وتقديم وتقديم الشكر له.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى حديث اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، ونقلتها فضائية إكسترا نيوز، مساء الأربعاء، عن ذكريات حرب أكتوبر والاستنزاف، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر.

ورفض السيسي السير أمام اللواء محمود طلحة، الذي قال عنه في معرض حديثه خلال الندوة بأنه: “أستاذي، ونقدره ونبجله لعلمه، نحن من الجيل الذي تعلم على يديه”.

وكان اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، قال إنه منذ نهاية 67 كان الجهد الأكبر للقادة على جميع المستويات وحتى ضباط الصف والجنود؛ هو التفكير في أسلوب تحرير الأرض، موضحا أن الجميع فكر واجتهد طبقا لمستواه وتخصصه، وبالتالي تم التخطيط بطريقة تراكمية بناء على ظروف الموقف العام والاقتصادي وأهمهم موقف تدبير السلاح.

وأضاف : “كانت قاعدة الفكر التي بني عليها التخطيط هو دراسة الجانب الإسرائيلي، خاصة فيما يختص بنظرية الحدود الآمنة ودراسة الدفاعات الإسرائيلية، والتحدي الأعظم هو كسر حاجز الخوف وإيقاف منحنى الانكسار نتيجة هزيمة 67”.

وتابع المدير الأسبق لكلية القادة والأركان: “العلامة البارزة في بداية كسر هذا المنحنى كانت في معركة رأس العش”.