إسعاد يونس تكشف رد فعل الفنانين والعاملين بمبنى الإذاعة بعد بيان حرب أكتوبر

قالت الفنانة إسعاد يونس، إنها كانت تعمل في إذاعة الشرق الأوسط، يوم نصر أكتوبر حيث كان يتم قبل معرفة العبور إذاعة كافة البرامج بشكل طبيعي، بالإضافة إلى إذاعة مسلسل "أرجوك لا تفهمني بسرعة".

البيان العسكري رج مبنى الإذاعة و رج مصر كلها

وأضافت إسعاد يونس خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:" يوم 6 أكتوبر الموافق العاشر من شهر رمضان 1973 ، الساعة 2 ظهراً، في نشرة الساعة 2 ، قيل بيان عسكري رج مبنى الإذاعة و رج مصر كلها"

وتابعت إسعاد يونس، قائلة" كان زلزال سعيد وزلزال من الزغاريد والفرحة، وامتلأت جميع استراحات الاستوديو في مبنى إذاعة الشرق الأوسط، بالنجوم و الفنانين، الذين جاءوا ليعكسوا فرحة الانتصار"