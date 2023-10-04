كأس مصر| كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي في نصف النهائي

مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

كشف حساب الأهلي في بطولة كأس مصر

ـ استهل فريق الأهلي أولى مبارياته في بطولة كأس مصر، بملاقاة نظيره منتخب السويس، في المواجهة التى جمعت الفريقين بدور الـ 32 وحسمها المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

ـ واستطاع كولر ولاعبيه ان بتخطى عقبة فريق الداخلية بدور الـ 16 بنتيجة هدفين نظيفين ضمن منافسات البطولة.

ـ ونجح المارد الأحمر فى هزيمة المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين دون رد بدور الثمانية ليضرب موعدا مع انبي بنصف النهائي.