السعودية والصين وأستراليا في ملف مشترك بـ كأس العالم 2034

أعلنت المملكة العربية السعودية الترشح لإستضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن النسخة الخامسة والعشرين من المونديال ستقام بين اتحادات قارة آسيا وأوقيانوسيا.

ووفقًا لما أكد عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بان نسخة 2034 من كأس العالم ستكون بملف مشترك، فإن المملكة أول المرشحين في إنتظار تكوين ملف مشترك.

السعودية والصين وأستراليا في ملف مشترك لإستضافة كأس العالم

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية من مصادر سعودية خاصة أن استضافة كأس العالم 2034 سيكون بملف مشترك بين دول السعودية والصين وأستراليا، نظرًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين الدول.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ الوفد أن الصين نجحت خلال الألفية الميلادية الثالثة في إستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية في كرة السلة وألعاب القوى مرورا بالفورمولا واحد والألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، ولا ينقصها سوى استضافة كأس العالم في كرة القدم وهو ما تعمل عليه وفقًا لخطط الدولة في استمرار التطور.

وأكمل المصدر أن دولة أستراليا استضافت النسخة الأخيره من كأس العالم للسيدات 2023، كما تمتلك مجموعة كبيرة من الملاعب الجاهزة لإستضافة المونديال في ملف مشترك بجانب السعودية والصين.

وتوجد علاقة طيبة بين دولتي السعودية والصين بتوقيع 34 اتفاقية استثمارية في عام 2022، بينما قال تيم واتس وزير الشئون الخارجية الأستراليا أن المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، وتبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات ثنائية الاتجاه 3.3 مليار دولار أسترالي.