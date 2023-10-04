الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جثمان بالطريق العام  يثير الذعر في بنها ..وجهود مكثفه لكشف اللغز

بوابة الوفد الإلكترونية

تكثف الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن القليوبية ، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها بالطريق العام بإحدى قرى مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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جثة بالطريق العام  تثير الذعر في بنها ..وجهود مكثفه لكشف اللغز |ما القصه 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مصابة بطلق ناري في الرأس وسط الطريق العام بقرية دجوي بمنطقة بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ للمعاينة وفحص البلاغ وجمع المعلومات الأولية حول الحادث والتوصل إلى هوية المجنى عليه، وكشف ملابسات الحادث، وجرى إخطار جهات التحقيق للانتقال إلى مكان البلاغ.

 

وفي واقعة اخري ، صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة حداد لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب ذلك وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

كانت البداية  بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بمصرع شخص حال شروعه في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول على طريق القاهرة بلبيس دائرة المركز.

 على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "جمال ا م"، 36 سنة، حداد مسلح، إثر تعرضه لصعق بالكهرباء، وكشفت التحريات أنه حال شروع المتوفي في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول على طريق القاهرة بلبيس، اتجاه القاهرة، صعقته الكهرباء ولقى مصرعه على الفور.

  جرى نقل الجثة لمشرحة دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 

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