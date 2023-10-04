مصر وإستضافة كأس العالم.. تقصير أم لا مبالاة

بات الحديث عن إستضافة كأس العالم في النسخ المقبلة هو حديث الوسط الرياضي في الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فوزالمغرب بحق تنظيم بطولة 2030 في ملف ثلاثي مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وفي هذا الصدد نسلط الضوء علي الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الرياضة، حيث يتسائل الجمهور المصري أين مصر من مواكبة البلاد العربية في إستضافة المحافل العالمية.

حيث تعد المغرب هي الدولة العربية الثانية في التاريخ التي تستضيف بطولة كأس العالم، وذلك بعدما نظمت قطر النسخة الأخيرة من البطولة نسخة 2022.

متي تنافس مصر علي حق إستضافة كأس العالم.؟

تشهد الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة طفرة هائلة في كرة القدم من خلال الطفرة التي تشهدها سواء في البنية التحتية للمنشئات أو مواكبة كرة القدم الحديثة في الدول الأخري وزيادة عدد المحترفين وبزوغ اللاعبين المصريين في دول أوروبا، مما يجعلنا نتسائل متي سيكون لمصر دور في إستضافة بطولة كأس العالم.

حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة من تطوير منشئات كرة القدم والملاعب وإنشاء المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا تقل شيئ عن الملاعب الأوروبية، هذا بجانب تطوير باقي الملاعب العريقة في مصر.

ولكن يظل أحد الأسباب الرئيسية لعدم تطور الكرة المصرية يرجع إلى نظرة المسؤولين لها على اعتبار أنها مجرد لعبة لإلهاء الشعب وليست صناعة كما حدث في العالم منذ سنوات.

الدول المغربية تواكب التطور ومصر لا تبالي

تواكب الدول المصرية التطور القائم في كرة القدم الحديثه، حيث نري دولة قطر تنظم نسخة كأس العالم 2022 كأول دولة عربية تفوز بإستضافة البطولة في نسخة إستثنائية خطفت أنظار العالم كله.

ومنذ ساعات نجحت المغرب في الفوز بتنظيم كأس العالم 2030 كثاني دولة عربية تنظم الحدث العالمي مع ملف مشترك مع دولتي البرتغال وإسبانيا.

وأخيرا باتت دولة السعودية هي الأقرب لإستشافة نسخة كأس العالم 2034، وذلك بعدما أعلنت تقديم أوراق ترشحها لتنظيم البطولة.