السيسي يكشف عن عمره وقت النكسة.. فاكر كل حاجة ومحتفظ بجميع الصحف (فيديو)

تحدث الرئيس السيسي، عن حرب أكتوبر المجيدة، قائلًا: واقعة الهزيمة كان لها تأثيرات قوية على مصر والجيش والأمة العربية، ولكن بالرغم من ذلك خرجنا ورفضنا الهزيمة.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة، أن وقت النكسة كان عمري ١٣ عامًا وفاكر كل حاجة حصلت ومحتفظ بها وعندي كل الجرايد وعندي مقالة للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل مهمة.

لو عشت الحالة من 67 لـ 73 هتعرف أن مصر قفزت مش انتصرت:

وتابع الرئيس السيسي: “لو عشت الحالة من 67 لـ 73 هتعرف إن مصر مش انتصرت هي قفزت، لأنه عندما يكون هناك طرفان متساويان، فإن الحالة المعنوية للمنتصر تختلف عن المنهزم”.