السيسي يعلق على فكرة عمل منصة رقمية تجمع وثائق حرب أكتوبر (فيديو)

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب الدكتورة مها شهبة، صانعة أفلام وثائقية وأستاذ إعلام، لعمل منصة رقمية تجمع بداخلها جميع وثائق حرب أكتوبر 1973 من صور وفيديوهات بالصوت والصورة وشهادات وجوابات المحاربين ومن ثم تتطور ويكون بها ألعاب فيديو للحرب حتي تجذب فئة أخرى من الشباب.

وقال "السيسي" خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكري الـ 50 لنصر أكتوبر، "أي حاجة ممكن تتعمل من أجل وعينا ووعي شبابنا ووعي أمتنا يستمر .. فاحنا مستعدين نعمل اي حاجة".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر عملت على بناء قدراتها لاستكمال مهمتها، واستعادة أرضها، وهو ما تحقق في انتصار أكتوبر 1973.

وتابع“لو عشت الحالة من 67 لـ 73 هتعرف أن مصر مش انتصرت هي قفزت، لأنه عندما يكون هناك طرفين متساويين، فإن الحالة المعنوية للمنتصر تختلف عن المنهزم”.

القوى العربية بعد نكسة 67 كانت منهزمة:

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي: " القوى العربية بعد نكسة 67 كانت منهزمة، لافتًا إلى أنه حدث تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيش المصري.