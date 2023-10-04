تعليم الوادي الجديد: انتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة بالمحافظة

عجلة التعليم عادت إلى الدوران بشكل انتظام في جميع مدارس محافظة الوادي الجديد، بناءً على توجيهات المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة. وقد استأنفت العملية التعليمية في 486 مدرسة بالمحافظة.

وتكفل المهندس سيد عبدالعزيز باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين في المدارس، وجرى تنفيذ إجراءات وقائية صارمة، بما في ذلك التأكد من توافر إجراءات النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، بهدف محاربة انتشار فيروس كورونا.

وشملت المدارس جميع المراحل التعليمية، من التمهيدي حتى الثانوية العامة، وتأمل الجهود المبذولة في إعادة بناء العملية التعليمية تحفيز الطلاب على التعلم وتحقيق نجاحهم الأكاديمي، رغم التحديات التي أثرت على النظام التعليمي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعبر المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن اعتزازه بتفاني وإصرار كافة المعلمين والمعلمات في تقديم خدمة تعليمية تلبي احتياجات الطلاب، وتمنى للجميع عامًا دراسيًا مليئًا بالتحديات والفرص الجديدة لتحقيق التفوق والنجاح في جميع المسارات التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس سيد عبدالعزيز لعب دورًا حاسمًا في التأكد من استعداد المدارس وضمان استئناف العملية التعليمية بشكل آمن، ومن المتوقع أن تتابع السلطات التعليمية في المحافظة التواصل الوثيق مع المدارس لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وكيل التعليم بالوادي الجديد انتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة بالمحافظة

وكيل التعليم بالوادي الجديد انتظام العملية التعليمية في 486 مدرسة بالمحافظة