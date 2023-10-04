وكيل تعليم الوادي الجديد يناقش الإيجابيات والسلبيات ووضع الحلول المناسبة

عقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، لقاءً مهمًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس، حيث التقى مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، تمَّ حضور الاجتماع من قِبَل انتصار الجلاد، المتابع من وزارة التربية والتعليم، وضيفا المحافظة الكرام، الدكتور غازي البنواني والدكتور سمير النيلي.

تناول الاجتماع مناقشة وبحث جميع الإيجابيات والسلبيات التي جرى رصدها خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد. وعبّر وكيل التعليم بالوادي الجديد عن امتنانه وتقديره لما شهدته مدارس المحافظة من مراسم استقبال للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة أمامهم في أول أيام الدراسة.

جدد المهندس سيد عبدالعزيز التأكيد على ضرورة متابعة الموجهين للمعلمين داخل المدارس، وتوزيع المنهج الدراسي وفقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2023.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد على أهمية عرض أي إجازة مرضية للمعلمين على لجنة القوميسيون الطبية قبل منحها، وتقديم التقرير الخاص بذلك، كما أعلن سيد على تنفيذ قوافل تعليمية لطلاب مراكز باريس والفرافرة وخاصة القرى النائية، بهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب في جميع أرجاء المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام إدارة التعليم بالوادي الجديد بتعزيز وتحسين جودة التعليم، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المسؤولين التعليميين في المحافظة، ويعكس أيضًا حرصهم على تقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب في المنطقة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش الايجابيات والسلبيات ووضع الحلول المناسبة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش الايجابيات والسلبيات ووضع الحلول المناسبة