طلاب الوادي الجديد يشاركون باحتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، احتفالية رائعة أقامتها المحافظة احتفالاً بالعيد القومي الـ ٦٤ للمحافظة و"يوم الوفاء" تقديرًا وعرفانًا بجهود المخلصين في مسيرة التنمية.

وحضر الحفل المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بالإضافة إلى وفد من قطاع تعليم المحافظة. تمت مشاركتهم في فعاليات الحفل الذي أقيم في مقر ديوان عام المحافظة. وقد شارك عدد كبير من الطلاب الموهوبين في فقرات فنية وشعرية، بالإضافة إلى أوبريت يصف نشأة وتطور المحافظة تحت عنوان "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية.

وتمت فكرة الأوبريت والإشراف عليه من قبل المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، وتم تنفيذه وتدريب إدارة الموهوبين بالمديرية بالإضافة إلى المسئولين في المدارس وعدد من الفنانين المحليين.

وكانت هذه الاحتفالية فرصة للتعبير عن الفخر والاعتزاز بتاريخ وتطور المحافظة. كما تعكس هذه الفعاليات التزام المحافظة في تعزيز مكانتها وتطويرها في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشاد اللواء دكتور محمد الزملوط بجهود المخلصين والعاملين في المحافظة الذين ساهموا في تقدمها على مر السنين. وأعرب عن امتنانه وتقديره للجميع على جهودهم الحثيثة التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تعتبر واحدة من المحافظات النموذجية في مصر فيما يتعلق بالتنمية الشاملة والاستفادة من الموارد المحلية المتاحة. وتعتبر هذه الاحتفالية فرصة لتعزيز الروح الوطنية والقومية بين السكان والعاملين في المحافظة.

وأعربت محافظة الوادي الجديد، عن امتنانها وتقديرها لكل الجهود التي تُبذل في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطنيها.

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية

طلاب الوادي الجديد يشاركون احتفالات العيد القومي بأوبريت "حدوتة واحاتية" الوطنية المصرية