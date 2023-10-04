السيسي: الشعب رفض الهزيمة رغم مروره بظروف عصيبة وشراء حاجته بالطابور بعد 1967

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ38 بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي وعدد من كبار السياسيين في مركز المنارة بمدينة نصر.

وقال الرئيس السيسي إن المصريين تحملوا حالة من الألم وظروف عصيبة وهائلة وضخمة على كافة المستويات بداية من هزيمة 1967 حتى 1973، منوهًا إلى أن كل عوائد مصر حينها خصصت من أجل المجهود الحربي وكان الشعب بيجيب كل حاجته بالطابور.

ونوه خلال كلمة له في الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ونقلتها فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إلى أن أحد عناصر قوى الدولة الشاملة خلال الهزيمة وما بعدها هو شخص الرئيس؛ لذا عندما خرج المصريين مطالبين برفض التنحي وتقبل الهزيمة أدهش الإسرائيليين الذين تمنوا تهميش دوره.

وأشار إلى أن وفاة جمال عبدالناصر في عام 1970 كانت ضربة قاسية للغاية على وجدان الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر بذلت قصارى جهدها لإنجاز مهمتها وبناء القدرات لإعادة الأراضي التي احتلتها نتيجة الانتصار في أكتوبر 1973.

وتابع: “إذا كنت قد عانيت من وضع 67-73، فستعرف أن مصر لم تفز، بل قفزت، لأنه عندما يكون هناك جانبان متساويان، فإن أخلاق الفائز تختلف عن أخلاق المهزوم”.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المجتمعات العربية هزمت بعد انسحاب 67، مشيرًا إلى أن الإمكانات العسكرية للجيش المصري دمرت بالكامل، ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان إلى القول إن مصر بحاجة إلى 50 عامًا لبناء جيشها.