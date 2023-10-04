استئصال الورم الليفى لسيدة تعاني من نزيف متكرر بمستشفى الفشن المركزي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن قيام فريق طبى بمستشفى الفشن المركزي بإجراء جراحه لاستئصال الورم الليفى واستئصال الرحم لسيدة تعانى من نزيف متكرر.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بنى سويف سيدة تعاني من نزيف متكرر نظرا لوجود اورام ليفية ضخمة مما ادي لكبر حجم الرحم 25 × 25 سم، ووجود التصاقات امامية بمثانة البول وخلفية بالامعاء الغليظة مما تطلب اجراء جراحه لاستئصال الورم الليفى واستئصال الرحم (myomectomies ثم hystrectomy ).

من حانبة وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر لإدارة المستشفى باشراف الدكتور جون جمال مدير المستشفى، والدكتور ارميا منير رئيس قسم النسا والتوليد والفريق الطبى المكون من دكتور ريمون ميشيل والدكتور حاتم جوده استشاري النساء والتوليد، والدكتورة هاجر محمد علي اخصائي نساء وتوليد، والدكتور صلاح الجالي اخصائي المسالك، والدكتور احمد حافظ اخصائي الجراحة، دكتور محمد سعيد الفيومي نائب، الجراحة، دكتور محمد الجتاوي اخصائي التخدير، شيماء أحمد صلاح على فني تخدير، ايمان محمد عمر ممرضة عمليات