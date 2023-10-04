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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البنك المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34.97 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، بارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر لتصل إلى مستوى 34.97 مليار دولار في سبتمبر من مستوى 34.928 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة بنحو 42 مليون دولار.

 

البنك المركزي المصري

 

وفي سبتمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

 

وبحسب بيان " البنك المركزي" المصري فقد تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

 

ووقع البنك المركزي المصري،ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في سبتمبر الماضي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

 

وكان البنك المركزي المصري أعلن الشهر الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس من 34.879 مليار دولار في يوليو، بزيادة بنحو 50 مليون دولار.

 

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أسعار العملات الأجنبية والآسيوية بالبنوك اليوم الأربعاء 4-10-2023

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تباين بأسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الأربعاء 4-10-2023

 

العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر

 

العملات الأجنبية

 

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

 

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