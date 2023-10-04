كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر في الدوري المصري اليوم 4/10/2023..يلا شوت الاهلي اليوم بث مباشر

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر في الدوري المصري اليوم 4/10/2023..يلا شوت الاهلي اليوم بث مباشر يلتقي الأهلي مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل بدلا من السابعة مساء.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي سان جورج الأثيوبي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل إنبي بعد الفوز على مودرن فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 في مباراة شهدت الندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضحت شركة تذكرتي، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، أن اتحاد الكرة المصري قرر تغيير موعد مباراة الأهلي وانبي في كأس مصر موسم 2022 /2023 دور النصف النهائي، وتأخير موعد انطلاقتها لمدة 120 دقيقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وانبي | من هنــــا

بذلك، تُقام مباراة الأهلي وإنبي، غدًا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وإنبي للمباراة النهائية، لمواجهة المتأهل من المباراة التي ستجمع فريقي بيراميدز والزمالك في دور نصف النهائي.

مباراة الاهلي ضد انبي في كاس مصر

حيث يترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق الاهلي ونظيره فريق انبي ، ويستعد فريق الاهلي لي هذه المباراة بكل قوة و تركيز عالي من اخل الفوز با المباراة واقتناص النقاط الكامله ، بينما يدخل ايضا انبي المباراة بكل قوة وحماس عالي من اجل الفوز بالمباراة.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي وإنبي لمدة 120 دقيقة، لتقام في تمام الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء في نفس اليوم.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وإنبي، التي ستقام غدا الأربعاء لملاقاة الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استأنف تدريباته أمس الاثنين، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أول أمس عقب مباراة ‏سانت جورج الأثيوبي، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحضيراته لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.

وأوضح مصدر في النادي الأهلي، عن موقف الرباعي عمرو السولية، و صلاح محسن وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح، من مواجهة الفريق البترولي.

وأوضح المصدر إن أكرم توفيق بات جاهزا للمشاركة في لقاء إنبي، أما صلاح محسن فسيغيب عن مواجهة إنبي وسيعود للتدريبات قبل مباراة الإسماعيلي في الدوري.

وفي سياق متصل، يحتاج خالد عبد الفتاح إلى أسبوع من أجل العودة للتدريبات الجماعية، أما عمرو السولية فيحتاج بعض الوقت للعودة للتدريبات بعد حاجته لفترة للتأهيل.



واختتم الأهلي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

ومن المقرر أن يدخل فريق الأهلي معسكرًا بأحد فنادق القاهرة عقب انتهاء المران، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق إنبي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.